Conti, dopo Frizzi voglio lavorare meno

ROMA, 06 LUG - ''Quello che è accaduto a Fabrizio forse ci ha aperto gli occhi. Insegnato cos'è davvero importante nella vita. Oggi voglio lavorare meno, sto lavorando meno, per dedicare più tempo ad altro''. A raccontarlo, ricordando l'amico Frizzi scomparso a marzo, è Carlo Conti, nel pieno della presentazione romana dei programmi Rai per l'autunno. Tre, per ora, gli appuntamenti che lo riguardano, a partire dalla nuova edizione di Tale e quale Show, che torna su Rai1 da venerdì 14 settembre con una giuria esplosiva: accanto all'ormai ''veterana'' Loretta Goggi, arrivano infatti Vincenzo Salemme e l'amico di tante avventure Giorgio Panariello. Regalo di Natale, una prima serata con lo Zecchino d'oro (di cui è direttore artistico), in diretta su Rai1 il 7 dicembre: una grande festa in cui le canzoni saranno reinterpretate da cantanti e attori. E poi si torna a La corrida. Tra 10 anni? ''Non mi pongo il problema - dice - potrei avere un programma, fare il pescatore. O l'inviato per Donatella Bianchi a Linea Blu''