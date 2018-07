Morta donna più anziana Europa, 116 anni

ROMA, 6 LUG - È morta all'età di 116 anni e 37 giorni, nella sua casa di Montelupo Fiorentino Giuseppina Projetto, fino a oggi la donna più longeva d'Italia e d'Europa in vita stando ai documenti anagrafici conosciuti dagli esperti. Era anche la seconda persona più longeva del mondo dietro alla giapponese Chyho Miyako, 117 anni. A confermare la notizia il sindaco di Montelupo, Paolo Masetti. Nata a La Maddalena (Sassari) il 30 maggio 1902 da genitori di origini siciliane, dagli anni '60 viveva a Montelupo dove si era spostata col figlio Renato Frau, morto a soli 39 anni nel tentativo di salvare un bagnante a Donoratico (Livorno). "Il destino le ha tolto molto ma le ha anche dato la longevità e l'amore di una straordinaria famiglia che non le ha mai fatto mancare nulla - scrive Masetti su Fb -. Ricordo come fosse ora quel 30 maggio del 2014, appena eletto sindaco, quando 'fui mandato' a farle gli auguri. Da allora ogni 30 maggio, e non solo, è sempre stata una festa incontrare questa piccola grande donna e tenerle la mano".