Thailandia: tramonta ipotesi cunicolo

ROMA, 6 LUG - I tentativi di trivellare il cunicolo a circa 200 metri dai ragazzi intrappolati nella grotta di Tham Luang sono falliti. Lo scrive l'inviato del Guardian nel luogo dell'incidente. A questo punto le uniche vie d'uscita restano le gallerie, in parte allagate, della grotta. Intanto si allunga l'attesa per una conferenza stampa in cui parlerà il ministro dell'interno Anupong Paochinda, volato al campo base delle operazioni di soccorso in serata. Era inizialmente stata annunciata quattro ore fa, ma è stata rimandata di mezz'ora in mezz'ora. Nelle ultime ore si sono moltiplicate le voci di un imminente inizio delle operazioni di recupero dei 12 ragazzi intrappolati da ormai due settimane nella grotta con il loro allenatore.