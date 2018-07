ROMA, 7 LUG - "Dice l'aria c'è più bona che a Milano/ Specialmente pe' chi campa solo d'aria./ Specialmente pe' chi torna a casa a sera/ E nell'aria ce po' solo bestemmia'./ Le matine de gennaio ce sta' 'n sole/ Tanto bello che je sputeresti 'n faccia./ Come dentro a quer grugnaccio der capoccia/ Che fa i sordi mentre tu stai a lavora'". Francesco De Gregori ha aperto il 6 luglio a Roma, nella Cavea dell'Auditorium Parco Della Musica, il Tour 2018 con un brano non suo, ma di un artista romano sconosciuto ai più, Gianni Nebbiosi, intitolato 'Ma che razza de città'. Un testo risalente al 1973, tratto dall'album 'Mentre la gente se crede che vola', con cui il Principe ha affrontato a modo suo i problemi di Roma: "E ce vengono pe' fame da lontano/ Perché Roma vuole di' la capitale/ Ma 'n borgata pe' strada che 'n imbuto/ Roma vole di' sortanto sei fottuto./ Sei fottuto e puro tocca tira' avanti/ E li giorni te li fanno co lo stampo/ E 'na sera compri 'n etto de castagne/ E te metti a sede e t'aritrovi a piagne./ Ma che razza dei città (2 volte)". In scaletta, i grandi classici di De Gregori ma anche gioielli nascosti, canzoni "mai passate alla radio", brani raramente eseguiti dal vivo negli ultimi anni. Queste le altre date del Tour 2018: 7 luglio Spoleto (Festival dei Due Mondi), 9 luglio Saluzzo - CN (Occit'Amo Festival), 11 luglio Peccioli - PI (Anfiteatro Fonte Mazzola); 13 luglio Gardone Riviera - BS (Vittoriale), 14 luglio Vigevano - PV (Castello Sforzesco), 15 luglio Como (Arena Teatro Sociale), 17 luglio Grugliasco - TO (Le Gru), 19 luglio Lignano Sabbiadoro - UD (Arena Alpe Adria), 21 luglio Milano (Carroponte), 25 luglio Firenze (Piazza Santissima Annunziata), 26 luglio Visciano - NA (Piazza Lancillotti), 28 luglio Montella - AV (Festival Verteglia), 7 agosto San Mauro Pascoli - FC (Villa Torlonia), 9 agosto Montecassiano - MC (Piazza Unità d'Italia), 11 agosto Forte dei Marmi - LU (Villa Bertelli), 12 agosto Castiglioncello - LI (Castello Pasquini), 14 agosto Asiago - VI (Piazza Carli), 16 agosto Orbetello - GR (Festival Le Crociere), 19 agosto Presicce - LE (Piazza delle Regioni), 20 agosto a Trani - BT (Piazza Duomo), 22 agosto Soverato - CZ (Summer Arena), 24 agosto Zafferana Etnea - CT (Anfiteatro Falcone e Borsellino), 25 agosto Noto (Scalinata Cattedrale), 26 agosto Finale di Pollina - PA (Teatro Parco Urbano), 1 settembre Sant'Antioco - CI (Arena Fenicia Festival), 3 settembre Scario - SA (Piazzale del Porto).(ANSA).