Maltempo: Giappone, Abe cancella tour

TOKYO, 09 LUG - Il premier giapponese Shinzo Abe ha annunciato la cancellazione del viaggio già pianificato in Europa e in Medio Oriente, per meglio coordinare le operazioni di soccorso dopo l'emergenza maltempo che ha devastato il versante centro occidentale del Paese. Il segretario generale del Partito Liberal democratico, Toshihiro Nikai, ha incontrato Abe in mattinata e riferito alla stampa che il premier non ha avuto altra scelta che annullare il tour. Fonti del governo rendono noto che sono in atto i preparativi per il capo dell'esecutivo di visitare le zone maggiormente colpite dalle piogge torrenziali che si sono abbattute da giovedì, senza interruzione, le regioni del Kansai e del Kyushu, provocando alluvioni, frane e smottamenti. Il premier nipponico sarebbe dovuto partire questo mercoledì per volare prima a Bruxelles, dove era stata concordata la firma per il trattato di libero scambio con l'Unione Europea, e successivamente in visita in Francia. Abe si doveva poi spostare in Arabia Saudita ed Egitto.