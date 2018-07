Usa, Melania andrà in Ue con Trump

NEW YORK, 10 LUG - Melania Trump torna ad accompagnare il presidente americano in viaggio. Dopo mesi di assenza, la first lady vola in Europa con Donald col compito - riporta il New York Times - di mostrare un altro lato della Casa Bianca. Melania coglie l'occasione del viaggio in Europa per rilanciare il suo progetto 'Be Best' per i bambini, per il quale a causa della sua operazione chirurgica in maggio ha ancora fatto ben poco. ''Per la First Lady e' importante rappresentare il Paese in modo positivo, portando rispetto per i paesi visitati'', afferma Stephanie Grishman, direttrice della comunicazione di Melania. La first lady Usa partecipera' ad almeno due eventi in Europa, incluso uno a Londra dove fara' riferimento a 'Be Best'. Melania incontrera' anche Philip May, il marito della primo ministro inglese Theresa. ''Non vede l'ora di incontrare Melania. E' uscito e si e' comprato un abito nuovo'', ha detto la May al The Sunday Times.