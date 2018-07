Palagiustizia Bari, bagarre alla Camera

ROMA, 12 LUG - Bagarre nell'Aula della Camera durante l'esame del disegno di legge sul Palazzo di Giustizia di Bari: c'è stato uno scontro fisico tra deputati di Fdi e, pare, della Lega. Sono stati visti volare dei ceffoni. Il presidente Roberto Fico ha sospeso la seduta mentre dai banchi del Pd si urlava "Dimissioni, dimissioni!". Il sottosegretario Vittorio Ferraresi aveva appena iniziato a parlare, sostenendo di aver "sentito in quest'Aula delle inesattezze gravi, alcune anche con peso penale di cui ciascuno si assume la responsabilità". Parole che hanno scatenato la reazione dell'opposizione. Emanuele Fiano del Pd chiede a Fico di "richiamare formalmente il sottosegretario che ha minacciato i deputati. Lui non è qui a fare il Pm, e non ha il diritto di minacciare". Nel frattempo, però, parte una bagarre a destra, tra deputati di Fdi e della Lega. Fico richiama Marco Silvestroni (Fdi) e un altro deputato, intervengono i commessi a sedare la rissa. Volano schiaffi e pugni e alla fine la seduta viene sospesa.