INNSBRUCK Viminale,no indicazioni sbarco Diciotti 12/07/2018 - 14:30

Nave Guardia costiera non entra in porto, resta in rada

INNSBRUCK, 12 LUG - Ancora nessuna indicazione dal Viminale, a quanto si apprende, sullo sbarco della Diciotti a Trapani. Il rinvio dell'approdo della nave della Guardia costiera che si trova in rada potrebbe essere legato alle indagini in corso su presunti scafisti del natante sul quale si trovavano i migranti e sui presunti aggressori dell'equipaggio della Vos Thalassa, il mercantile che ha soccorso i 67 la sera del 9 luglio al largo della Libia.