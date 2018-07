Thailandia: a sub un visto valido 5 anni

BANGKOK, 12 LUG - I sub stranieri impegnati nell'operazione di recupero dei 12 ragazzi e dell'allenatore dalla grotta Tham Luang sono stati oggi ringraziati dal governo thailandese con la concessione della prestigiosa 'Thailand Elite Card', un documento che normalmente può costare fino a 25mila euro e che include un visto per la Thailandia a entrate multiple per cinque anni. Lo riportano i media thailandesi. La carta include una serie di privilegi e benefit presso alcune tra le migliori strutture ricettive in Thailandia. Il gruppo di sommozzatori, decine di persone che hanno lavorato senza sosta e da volontari nel salvataggio della giovane squadra di calcio, potrà anche usufruire di un viaggio gratis di una settimana completamente spesato dal governo.