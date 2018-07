Usa: aumenta deficit con taglio tasse

NEW YORK, 12 LUG - Sale il deficit del bilancio federale americano. Nei primi nove mesi dell'anno fiscale, da ottobre 2017 a giugno 2018, e' salito del 16% a 607,1 miliardi di dollari rispetto ai 523,1 miliardi dello scorso anno. Un balzo che arriva nonostante il calo del deficit in giugno a 74,9 miliardi di dollari dai 90,2 miliardi dello stesso periodo del 2017. I dati del Tesoro americano segnalano come le spese del governo di Donald Trump sono cresciute piu' delle entrate, balzando del 3,9% a 3.150 miliardi di dollari contro entrate per 2.540 miliardi di dollari. A pesare e' il taglio delle tasse da 1.500 miliardi di dollari approvato in dicembre.