Libia: da Italia 500 mila euro

IL CAIRO, 13 LUG - Il governo italiano contribuirà con 500.000 euro al Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (Undp) in Libia per sostenere gli sforzi di riconciliazione nazionale. Lo ha annunciato l'ambasciatore italiano in Libia, Giuseppe Perrone, sull'account ufficiale Twitter della sede diplomatica. L'obiettivo è di aiutare mediatori locali, donne e esponenti religiosi a diventare i costruttori di pace di domani. Nel tweet anche una foto dell'ambasciatore Perrone e del rappresentante Undp nell'ambasciata d'Italia a Tripoli.