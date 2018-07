May a Trump, vere opportunità da Brexit

LONDRA, 13 LUG - "Abbiamo molto di cui discutere, a partire dalla 'special relationship' fra Regno Unito e Usa, che è grande". Così la premier Theresa May nello scambio di convenevoli iniziali del vertice di oggi con Donald Trump. "Dobbiamo discutere in particolare - ha insistito May - delle reali opportunità di questo accordo di libero scambio (bilaterale) quando noi usciremo dall'Ue". E naturalmente della politica estera, di difesa e dei temi della sicurezza, su cui lavoriamo davvero a stretto contatto con gli Usa".