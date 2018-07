Mondiali: Belgio al terzo posto

ROMA, 14 LUG - Il Belgio chiude il Mondiale di Russia 2018 al terzo posto: ha infatti battuto l'Inghilterra 2-0 nella finalina giocata a San Pietroburgo. La squadra di Roberto Martinez passa in vantaggio al al 4' con Meunier che mette dentro dal centro dell'area dopo un cross dalla sinistra di Chadli. Il raddoppio dei Diavoli Rossi, oggi in maglia gialla, arriva all'82': De Bruyne serve Hazard che supera Jones e poi batte il portiere Pickford. Per il Belgio si tratta del miglior risultato ottenuto in una fase finale di una Coppa del Mondo, il precedente era il quarto posto a Messico '86. L'Inghilterra eguaglia invece il quarto posto di Italia '90.