Roma-Latina 9-0, bene Schick e Dzeko

ROMA, 14 LUG - Schick apre le marcature, Dzeko le chiude. La nuova Roma di Eusebio Di Francesco riparte dai suoi centravanti, chiamati nella prossima stagione a competere con la Juventus di un certo Cristiano Ronaldo. Per la prima amichevole del ritiro però l'avversario è decisamente più agevole, i giallorossi affrontano il Latina liquidandolo con un netto 9-0. Troppo ampio il divario tecnico, tattico e di condizione fisica tra le due formazioni per fornire indicazioni a Di Francesco, che tuttavia dopo i primi giorni di lavoro a Trigoria ne approfitta per osservare nel test allo stadio Francioni i progressi dei nuovi acquisti. "Si trattava della prima partita quindi l'obiettivo era trovare la condizione, provare il gioco che vogliamo poi riproporre in campionato, e fare qualche gol - spiega Schick a RomaTv - Io quest'anno ho grandi motivazioni, voglio dimostrare quello che ancora non ho fatto vedere, e segnare tante reti visto che sono un attaccante".