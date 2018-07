Putin, abbandonare clima Guerra fredda

ROMA, 16 LUG - "Dobbiamo lasciare dietro le spalle questo clima da guerra fredda, non c'è bisogno dello scontro, la situazione è cambiata, bisogna affrontare le sfide comuni, il terrorismo sempre in crescita e il crimine internazionale, per non parlare dei problemi economici e ambientali". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in conferenza stampa con Donald Trump. "Dobbiamo normalizzare i rapporti", ha aggiunto. "I negoziati con Trump hanno avuto luogo in un'atmosfera franca e amichevole, è stato un round di colloqui davvero proficuo". Lo ha detto Putin.