La ragazza dei tulipani, triangolo amore

ROMA, 17 LUG - E' la storia di una passione d'amore proibito nella Amsterdam di inizio '600 ispirata al romanzo Tulip fever di Deborah Moggach (Sperling & Kupfer) che firma la sceneggiatura con il premio Oscar Tom Stoppard (Shakespeare in Love). La ragazza dei tulipani di Justine Chadwick, in sala dal 6 settembre con Altre Storie, ha dalla sua un cast monstre composto da Alicia Vikander, Dane DeHaan, Christoph Waltz e Judi Dench. Siamo nel 1636 ad Amsterdam. Qui Sophia (Vikander), giovane orfana, esce dal collegio di suore dove è cresciuta grazie al matrimonio con il ricco e anziano mercante Cornelis Sandvoort (Waltz). La ragazza è davvero religiosa e timorata di Dio, ma quando il marito in preda alla sua vanità commissiona un dipinto al talentuoso artista Jan van Loos (DeHaan), Sophia non riesce a resistere al suo fascino. Cornelis, che ha già perso due figli e la moglie, chiede alla sua amata Sophia da sempre un figlio, un erede per il suo patrimonio, ma questo non arriva.