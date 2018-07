In arrivo un "Milleproroghe" estivo

ROMA, 18 LUG - Il governo sta mettendo a punto un nuovo decreto "Milleproroghe" che dovrebbe arrivare "la settimana prossima". Lo dice il ministro per i Rapporti col Parlamento Riccardo Fraccaro rispondendo ai cronisti in Transatlantico. "Tutti i ministeri stanno inviando le proroghe in scadenza da inserire" ha spiegato. Tra le proroghe, quella dell' entrata in vigore "delle intercettazioni" e probabilmente anche quella per le Banche credito cooperativo. "Spero che sia lì - aggiunge - va fatta una proroga dei termini per poi rivedere quanto fatto fino adesso".