BRUXELLES, 18 LUG - "Ho cercato di far capire e cercherò di far capire agli Stati Uniti che, quando parliamo di commercio, l'Ue ed il suo mercato unico sono indivisibili ed è la Commissione che si occupa della gestione della politica commerciale europea. Tutti gli sforzi per dividere gli europei sono vani". Così il presidente della Commissione Ue Juncker a chi gli chiedeva sull'incontro che avrà con Trump mercoledì prossimo.