Sanchez e Van Dijk obiettivi super City

ROMA, 22 DIC - Il Manchester City domina la Premier League, ma a Pep Guardiola già pensa a come rinforzare la sua corazzata nel mercato di gennaio. Secondo i media inglesi, ai vertici del club sono stati presentati due nomi, considerati obiettivi prioritari: Alexis Sanchez (Arsenal) e Virgil van Dijk (Southampton). Per arrivare a Sanchez (in scadenza di contratto) i Citizens dovranno superare la resistenza di Arsene Wenger. L'allenatore francese ha ripetuto che l'attaccante cileno, 29 anni, non avrà il suo permesso per lasciare l'Emirates Stadium. In questo caso il City lo prenderebbe senz'altro la prossima estate. Guardiola ha messo gli occhi anche sul nazionale olandese Van Dijk, 26 anni, per infoltire il reparto difensivo. Contatti ci sarebbero già stati con il Southampton. Quest'ultimo non ha chiuso la porta, ma si aspetta una offerta adeguata, intorno ai 60 milioni di sterline.