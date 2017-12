Juve: Allegri, Dybala è un patrimonio

TORINO, 22 DIC - "Nel 2017 Dybala ha giocato 38 partite, più di tutti. La panchina è capitata a tanti campioni, soprattutto alla Juve...". Massimiliano Allegri non si sbilancia sull'utilizzo del numero dieci tra i titolari domani contro la Roma. "Devo ancora decidere - taglia corto il tecnico della Juventus -. Mercoledì è tornato al gol è siamo tutti contenti, perché è un patrimonio della società e del calcio mondiale". L'impiego dell'argentino non è l'unico dubbio di Allegri. "Sei decimi della formazione l'ho chiara in testa, poi vediamo", dice il tecnico bianconero. Out Howedes, De Sciglio e Buffon, valuterà oggi l'impiego degli acciaccati Mandzukic e Cuadrado. "Mario ci dà fisicità, tecnica, ma tutto dipende da chi gioca a destra, devo mettere in campo giocatori che si sposino l'uno con l'altro - spiega -. Se gioca Lichtsteiner abbiamo un terzino con caratteristiche più offensive di Barzagli, con Cuadrado ancora più spinta: dopo il terzino destro scelgo gli altri".