Jorginho, campioni inverno regalo Natale

NAPOLI, 22 DIC - ''Il regalo che vorrei sotto l'albero? Essere campioni d'inverno sarebbe un bel regalo''. Jorginho parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss delle sue speranze e delle ambizioni del Napoli. ''Siamo pronti per giocarcela in ogni competizione - dice l'italo-brasiliano - dobbiamo avere la mentalità di vincere tutto. A volte non è possibile, ma dobbiamo pensare che ce la possiamo fare e provare in tutti i modi a farlo''.