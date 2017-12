Impresa Espanyol, battuto 1-0 l'Atletico

ROMA, 23 DIC - Impresa dell'Espanyol che, nell'anticipo della 17/a giornata della Liga, fa un grosso favore ai 'cugini' del Barcellona, battendo l'Atletico Madrid secondo in classifica, che resta così a -6 dalla vetta occupata dai blaugrana, oggi alle 13 impegnati nel 'Clasico' del Santiago Bernabeu. La sfida fra la seconda squadra di Barcellona e la seconda della capitale, disputata in Catalogna, è finita 1-0 ed è stata decisa nel finale da Garcia, in gol al 43' della ripresa. Con questo successo, l'Espanyol adesso è quart'ultimo in classifica, mentre i 'colchoneros' di Simeone restano a -6 (42 contro 36) dal Barcellona che, se dovesse vincere come nella passata stagione sul campo del Real Madrid, vedrebbe aumentare il proprio distacco a +9 su Griezmann e compagni.