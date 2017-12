Cagliari, Joao Pedro operato alla mano

CAGLIARI, 23 DIC - Giornata nera ieri per il Cagliari contro la Fiorentina. Ma soprattutto per Joao Pedro: il numero 10 rossoblù non solo è stato espulso e sarà squalificato almeno per la prossima gara con l'Atalanta, ma ha anche riportato una frattura al metacarpo che lo ha costretto questa mattina a un piccolo intervento chirurgico alla mano. L'operazione è stata eseguita dal dottor Giuseppe Uras dell'Ospedale Marino. Niente di grave: se non fosse per la squalifica in arrivo il brasiliano sarebbe probabilmente già pronto, magari con una fasciatura, per la trasferta di Bergamo. Per il Cagliari un'altra tegola in una situazione di classifica che sta cominciando a preoccupare i tifosi. Niente vacanze: giorno libero soltanto il 25 perché bisogna preparare la sfida con l'Atalanta. Una partita molto importante perché le ultime dietro stanno correndo e il Cagliari, fermo da due turni, dovrà poi affrontare di seguito Juventus e Milan. Senza considerare poi la trasferta con il Crotone.