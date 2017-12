Spalletti,sempre più convinto dell'Inter

ROMA, 23 DIC - "Sono ancora più convinto che questa squadra sappia quello che deve fare, perché al di là delle sconfitte ho visto delle prestazioni". Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, non se la sente di addossare grandi responsabilità ai suoi dopo la sconfitta col Sassuolo. "Ci sono dei momenti in cui non siamo furbissimi, in cui non siamo continui - dice a Premium - ma anche oggi la prestazione è stata importante. Anche se è chiaro che ci sono dei dettagli in cui dobbiamo essere più smaliziati. La squadra è stata in partita per tutto il tempo, anche se certe situazioni a ridosso dell'area di rigore avversaria dobbiamo migliorarle. Tante situazioni le abbiamo pagate a caro prezzo". "Svantaggi sulle fasce dovuti allo spostamento di D'Ambrosio sulla sinistra? - aggiunge Spalletti - Non credo, perché Danilo da quel lato ha reagito bene, è abituato e anche Cancelo ha portato più svantaggi agli avversari, piuttosto che a noi".