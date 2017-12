Barca: Arda Turan vicino al Besiktas

ROMA, 24 DIC - Arda Turan, in vacanza in Turchia, è ad un passo dal chiudere la sua esperienza al Barcellona e, secondo la stampa turca, il Besiktas sembra in pole per chiudere il suo acquisto già nei prossimi giorni. Sebbene il presidente del club turco abbia non molti giorni fa ha negato la cosa, la situazione sembra adesso cambiata radicalmente, scrivono i media turchi, secondo cui il procuratore del giocatore, Ahmet Bulut, si incontrerà nei prossimi giorni con il presidente del Besiktas per raggiungere l'accordo che avrebbe anche l'avallo di Senol Gunes, tecnico del Besiktas, che nello stesso ruolo dispone già di Quaresma, Babel e Lens.