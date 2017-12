Mou e Conte all'esame Burnley e Brighton

ROMA, 25 DIC - La Premier League non si ferma mai e terrà banco anche a Santo Stefano. Domani, infatti, è in programma il grosso della 20/ giornata, con un programma interessante e suggestivo: apre le danze il Tottenham, prossimo avversario della Juve negli ottavi di Champions, che ospiterà il Southampton (ore 13,30). Alle 16 sarà la volta di Chelsea e Manchester United, impegnati in casa rispettivamente contro Burnley e Brighton. Sempre alle 16 si disputeranno Bournemouth-West Ham United, Watford-Leicester, West Bromwich Albion-Everton e Huddersfield-Stoke City. La sfida di Anfield, fra Liverpool e Swansea (ore 19,30), chiuderà il programma. L'indomani, il 27 dicembre, alle 20,45 toccherà al Manchester City capolista, impegnato a Newcastle, mentre alle 21 andrà in scena l'ennesimo derby di Londra fra il Crystal Palace e l'Arsenal di Wenger. La Premier tornerà in campo il 30 e il 31 dicembre.