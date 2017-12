Inter: Spalletti, mi aspetto un segnale

MILANO, 26 DIC - "Ora c'è da far sentire fondamentali anche qualcuno degli altri. Per arrivare laggiù abbiamo bisogno di tutti. C'è un'altra partita fra tre giorni e c'è qualche infortunio. Qualcosa siamo costretti a cambiare". Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, sul canale tv del club annuncia qualche cambio di formazione, domani nel derby di Coppa Italia, rispetto all'undici che gli ha dato maggiori certezze in questa prima parte di stagione. Non ci saranno Miranda e D'Ambrosio, infortunati, potrebbe essere confermato Cancelo e non è esclusa qualche sorpresa in attacco. L'Inter cerca il riscatto dopo due sconfitte consecutive. "Dobbiamo domandarci se stiamo dando il meglio di noi stessi. Qualcosa al di sotto delle nostre possibilità - ammette Spalletti - è stato fatto. Bisogna riuscire a portare il rendimento sopra quello che è il nostro livello standard. Mi aspetto un segnale, adesso ci vuole un 'due' non basta più 'uno' e i giocatori sanno prendersi le responsabilità".