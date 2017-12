Gandini, Roma competitiva per scudetto

ROMA, 27 DIC - "La Roma è competitiva per lo scudetto perché è una squadra costruita bene, allenata bene, e che ha la possibilità di cambiare modo di giocare a seconda delle circostanze e se la gioca fino al 95'". L'ad giallorosso, Umberto Gandini, sottolinea così le potenzialità della squadra uscita sconfitta dallo scontro di Torino con la Juventus ma non per questo fuori dai giochi per la vittoria finale. "E' anche vero che per vincere il campionato ci vogliono tantissimi fattori e non ultimo gli avversari", ha aggiunto Gandini a SkySport che lo ha intervistato nel corso della 12/a edizione dell'International Sports Conference di Dubai. "Finora abbiamo fatto un buonissimo percorso in Champions, ci siamo qualificati per la fase a eliminazione diretta e ora andiamo a giocarcela contro lo Shakhtar che è un avversario da prendere con le molle. ci siamo guadagnati il diritto di giocare il ritorno in casa e abbiamo quindi - ha concluso Gandini - una piccolissima percentuale di favore rispetto agli ucraini".