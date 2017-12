Donnarumma, brucia da morire non giocare

MILANO, 27 DIC - "Brucia da morire non poter giocare questa partita". Gianluigi Donnarumma sfoga su Instagram la delusione di non poter difendere la porta del Milan nel derby dei quarti di finale di coppa Italia di questa sera, per via di un problema all'inguine. "Forza ragazzi, con la testa e con il cuore lotterò insieme a voi", ha scritto il portiere rossonero a corredo di una foto in cui festeggia una vittoria a San Siro assieme ai compagni. Nonostante l'infortunio, dopo gli esami a cui si è sottoposto in mattinata, Donnarumma è rimasto in ritiro a Milanello, dove la squadra ha ricevuto la visita del presidente Li Yonghong. Poi il portiere si è messo in viaggio assieme ai compagni in pullman verso San Siro.