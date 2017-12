Premier: Carvalhal nuovo tecnico Swansea

(ANSA-AP) - SWANSEA, 28 DIC - Il portoghese Carlos Carvalhal è il nuovo allenatore dello Swansea. Lo ha ufficializzato il club gallese che si trova all'ultimo posto della Premier. Carvalhal ha firmato un contratto fino al termine della stagione, con l'opzione a prolungarlo in caso di salvezza. Il 52enne Carvalhal, che in passato ha allenato in precedenza Besiktas e Sporting Lisbona, succede a Paul Clement, esonerato la scorsa settimana.