Torino, per Belotti trauma distorsivo

TORINO, 28 DIC - Nessuna lesione legamentosa per Andrea Belotti, infortunatosi ieri durante l'allenamento allo Stadio Filadelfia. Il centravanti granata, informa il club, "ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro". Gli accertamenti, si legge ancora, "escludono una lesione legamentosa o meniscale. La prognosi sarà in funzione dell'evoluzione clinica", conclude la società, anche se è difficile che possa recuperare in tempo per il derby di Coppa Italia con la Juve.