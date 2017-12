Real pagherà clausola 20 mln per Kepa

ROMA, 28 DIC - Il Real Madrid ha già stabilito quale sarà il proprio rinforzo nella finestra di mercato invernale. Secondo Mundo Deportivo l'unico arrivo nella 'Casa blanca' sarà quello di Kepa Arrizabalaga, portiere dell'Athletic Bilbao. Il presidente del club basco, Josu Urrutia, ha spiegato ad As di "avere parlato con il giocatore" precisando però che la società da lui presieduta "non ha alcuna voglia di cederlo". Kepa - secondo quanto scrive As - avrebbe tuttavia deciso di non rinnovare il contratto con i baschi e di voler partire verso la capitale spagnola. Il Real Madrid vuole accelerare le operazioni di trasferimento, pagando i 20 milioni della clausola. A Kepa verrà proposto un contratto di sei anni, con uno stipendio di circa tre milioni netti a stagione. Zidane, secondo Mundo Deportivo, non avrebbe chiesto altri rinforzi a Florentino Perez nel prossimo mercato di gennaio.