Simeone: bello battere Milan con mio gol

FIRENZE, 28 DIC - ''Battere il Milan sarebbe importante per la Fiorentina e la classifica, non perché mio padre Diego ha giocato in passato nell'Inter. Vincere con una mia rete? Sarebbe bello ma sto imparando che non contano solo i gol ma anche aiutare i compagni a farli''. Così Giovanni Simeone a Sky ha presentato la sfida di sabato al Franchi. ''Pioli mi ripete spesso che devo essere più 'cattivo' sotto porta e aggredire maggiormente il pallone - ha continuato il giovane attaccante argentino - intanto non posso che ringraziare il mio allenatore per la fiducia che mi sta dando''. Simeone al suo arrivo ha scelto la maglia numero 9: ''Per far dimenticare Kalinic? In realtà perché questa maglia è appartenuta a Batistuta, un mito a Firenze''. La Fiorentina punta molto su Simeone (sul quale ha investito 15 milioni più bonus) ma anche sull'altro figlio d'arte, Federico Chiesa: ''E' già un grande giocatore - ha detto di lui il compagno di squadra - ma data l'età può ancora crescere tanto e diventare fortissimo''.