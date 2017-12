Berenguer, Belotti? nulla di grave

TORINO, 28 DIC - "Belotti? Fortunatamente non è nulla di grave, l'ho visto a terra, gli ho chiesto come stava e ho cercato di fargli coraggio. Abbiamo bisogno di lui". Il granata Alejandro Berenguer torna così sull'infortunio del capitano del Torino nell'intervista rilasciata a Torino Channel. "Speriamo torni il più presto possibile - dice il fantasista spagnolo -, per la partita con il Genoa ci stiamo comunque preparando bene, il mister vuole vincere ed è quello l'importante, oltre che il Gallo si riprenda il più in fretta possibile". Lo spagnolo ha poi analizzato il suo momento felice, in decisa controtendenza rispetto all'inizio opaco e senza spazio. "Faceva tutto parte di un processo di adattamento, venivo da un calcio diverso ma adesso quel cammino mi sembra concluso - spiega -. Sto bene qui, contro la Roma ho toccato la prima palla e l'ho messa bene per Edera che ha fatto gol. Penso di essermi adattato ormai, e ogni volta va sempre meglio. Grazie anche al clima e alla professionalità della società".