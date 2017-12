Udinese: Oddo,vittorie danno aspettative

UDINE, 29 DIC - "Le vittorie creano aspettative, ma vanno assecondate con il lavoro, cercando di fare sempre il meglio possibile". Dopo quattro successi consecutivi in campionato, l'Udinese di Massimo Oddo si prepara alla trasferta di domani in casa del Bologna che chiuderà il 2017 e il girone di andata del campionato. "Cerchiamo di seguire il nostro percorso di crescita generale, dovremo sbagliare meno possibile per dare continuità ai risultati, ma se giochi bene hai più possibilità di fare risultato - ha aggiunto - Il Bologna è una squadra molto solida, organizzata, guidata da un allenatore bravissimo che guida bene giocatori interessanti; l'ho avuto in Nazionale, negli anni si è evoluto e sta facendo grandi cose. So benissimo che sarà una partita difficile".