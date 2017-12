Spalletti "facciamo vedere chi siamo"

MILANO, 29 DIC - "Uomini deboli, destini deboli. Uomini forti, destini forti. Facciamo vedere che uomini siamo". E' il motto con cui Luciano Spalletti carica l'Inter alla vigilia della partita contro la Lazio. La squadra nerazzurra è reduce da tre sconfitte consecutive e il morale non è altissimo. "Li vedo un po' tutti demoralizzati - aggiunge Spalletti - e dispiaciuti per quanto successo. Ora bisogna stare con i giocatori. Quando vesti questi colori e questa maglia devi reagire. Un calciatore dell'Inter non si nasconde, altrimenti non deve venire all'Inter. Ti vedono, ti scoprono, ti prendono per il c..o devi essere quello forte".