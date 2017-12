Barcellona, in 5 sul mercato a gennaio

ROMA, 30 DIC - Cinque cessioni eccellenti a gennaio. E' quanto ha intenzione di fare il Barcellona, deciso ad abbattere il monte stipendi in vista di futuri colpi di mercato durante la prossima estate. Secondo quanto riportano i media locali, a parte Mascherano che dovrebbe andare in Cina all'Hebei Fortune, il Barça vuole cedere durante la 'finestra' invernale Aleix Vidal (che piace molto a Siviglia, Roma e Atletico Madrid), Deulofeu (richiesto dall'Inter), Arda Turan e Rafinha, quest'ultimo reduce da un brutto infortunio e sul quale il Barcellona vorrebbe mantenere i diritti, cedendolo in prestito al Celta Vigo. Il problema è che finora l'unica offerta concreta è stata quella di 5 milioni di euro ricevuta dal Besiktas per Arda Turan, ritenuta non soddisfacente dalla dirigenza blaugrana. Ma il mercato comincia il 3 gennaio e finisce il 31, quindi a Barcellona pensano che ci sia ancora tempo per mettere a punto le cose. In entrata il principale obiettivo rimane Philippe Coutinho, ma con il Liverpool se ne riparlerà a giugno.