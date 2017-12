Krstajic è ct 'effettivo' della Serbia

BELGRADO, 30 DIC - Mladen Krstajic, 43enne ex difensore di Partizan Belgrado e Werder Brema, è a tutti gli effetti il nuovo commissario tecnico della nazionale serba. Finora il suo incarico era 'ad interim', da quando aveva preso il posto di Slavoljub Muslin, andato via dopo aver conquistato la qualificazione ai Mondiali in Russia. Ai vertici dirigenziali della federcalcio serba Muslin non piaceva sia per i suoi sistemi di gioco sia per il fatto che rifiutava di convocare alcuni giovani giocatori come il laziale Sergej Milinkovic-Savic. Così il suo posto era stato preso, a titolo provvisorio, da Krstajic, che ora, secondo quanto annunciato dalla federazione, diventa ct a tutti gli effetti e guiderà la squadra ai prossimi Mondiali. A Russia 2018 la Serbia esordirà nella prima fase a Samara il 17 giugno contro il Costa Rica. Poi affronterà la Svizzera e il Brasile.