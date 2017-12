Donnarumma, io via? Ho 4 anni contratto

ROMA, 30 DIC - "Cosa rispondo a chi dice che posso andare via dal Milan a gennaio? Che ho quattro anni di contratto...": così Gigio Donnarumma respinge le indiscrezioni di un imminente divorzio, parlando dopo la partita con la Fiorentina. "Sono orgoglioso di aver raggiunto oggi il traguardo delle 100 partite con la maglia del Milan - ha aggiunto, a Sky, il portiere rossonero - E sono anche orgoglioso di mio fratello Antonio, dopo la Coppa Italia: dispiace per lo striscione che alcuni tifosi hanno fatto contro me e lui, ma lavoriamo insieme e siamo orgogliosi".