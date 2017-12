Gattuso, cominciamo a essere squadra

ROMA, 30 DIC - "Non volevamo perdere perchè sapevamo quello che abbiamo speso nel derby. Qualche giocatore non era al top ma abbiamo fatto la gara che dovevamo fare". Così il tecnico del Milan, Rino Gattuso, a Premium dopo il pari di Firenze. "Abbiamo rischiato pochissimo e per la prima volta siamo stati bravi a reagire e a pareggiare. Sono molto contento perché mi sta piacendo la mentalità di questa squadra: non siamo bellissimi ma stiamo cominciando a fare le cose da squadra. Non abbiamo fatto bene nel primo tempo, abbiamo cercato pochissimo i centrocampisti, invece nella ripresa abbiamo fatto meglio. Gattuso si è detto "contento delle prestazioni di Bonucci. Può fare di più ma per quello che dà all'interno dello spogliatoio è fondamentale per noi. Come è rinato Cahlanoglu? Grazie al lavoro, alla passione e alla sua voglia. Interpreta gli allenamenti in modo positivo, ha delle doti incredibile però per giocare a calcio bisogna allenarsi sempre al massimo. Se è migliorato è solo merito suo".