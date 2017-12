Di Francesco, così non diventiamo grandi

ROMA, 30 DIC - "Dovevamo chiuderla prima e non l'abbiamo fatto e poi il Sassuolo ha meritato il pareggio". La sintesi di Eusebio Di Francesco spiega bene l'amarezza del tecnico della Roma dopo il pari casalingo contro il Sassuolo. "Non abbiamo gestito bene il vantaggio nella ripresa dove abbiamo fatto meglio del primo tempo - ha detto a Premium - Abbiamo sbagliato troppo e se vogliamo diventare una squadra un pochino più grande non possiamo permettercelo. Abbiamo creato meno del solito ma dovevamo gestire meglio il vantaggio. Paradossalmente abbiamo subito gol nel momento in cui eravamo schierati bene. Peccato - aggiunge il tecnico giallorosso - perché questa era una gara da vincere. Può essere un problema fisico ma anche mentale: è mancata la lucidità nell'ultimo passaggio. Siamo stati poco brillanti e determinati. Dzeko (un solo gol negli ultimi due mesi e mezzo), "ha grandissime potenzialità. Rimane un giocatore importante per noi e mi auguro che si sblocchi".