Ausilio, De Vrij?Non ho parlato con Tare

ROMA, 30 DIC - "L'interesse per De Vrij? Ho visto Tare e gli ho fatto gli auguri perché i rapporti sono ottimi. Non sono queste le occasioni per parlare di mercato, ci sarà un mese intero per parlare di tante cose ma non penso che l'argomento possa essere il difensore centrale della Lazio". Così il ds dell'Inter Piero Ausilio, prima di Inter-Lazio. Deulofeu e Aleix Vidal in prestito a gennaio? "Sono nomi. Noi stiamo valutando alcune opportunità, non so se saranno giocatori del Barcellona o di qualche altra squadra - ha detto ancora Ausilio -. Ci stiamo guardando in giro sapendo di avere una rosa forte. Ma sappiamo che sul mercato potremmo trovare giocatori con caratteristiche che non abbiamo. Le idee ci sono e vediamo se saranno realizzabili anche dal punto di vista economico". "Una percentuale sulla permanenza di Joao Mario all'Inter? E' 100% così come quella di Cancelo o di altri giocatori. Nessuno ci ha chiesto di andare via e mai noi abbiamo pensato di mandarli via. C'è spazio e possibilità per tutti".