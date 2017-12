Lopez "oggi prestazione e risultato"

BERGAMO, 30 DIC - "Contro Fiorentina e Roma c'era stata la prestazione, oggi anche il risultato. La chiave sono state proprio le ripartenze fatte bene. La velocità di Farias è stata un fattore importante". Così l'allenatore del Cagliari, Diego Lopez, dopo la vittoria in casa dell'Atalanta. "Quando hai un avversario sulla trequarti bisogna rimanere corti e compatti senza lasciare spazio tra le linee, anziché magari sprecare un Cigarini a uomo su Ilicic". Un plauso da Lopez ai suoi: "I ragazzi hanno bene interpretato la partita contro una squadra che in casa fa la differenza. Attaccano anche coi difensori, che danno e vanno - spiega -. Potevamo fare meglio qualche contropiede nel secondo tempo quando l'Atalanta si è sbilanciata molto, in almeno due occasioni potevamo andare in porta".