Serie A: Inter-Lazio 0-0

MILANO, 30 DIC - Inter-Lazio 0-0 nel match delle 18 della 19/a giornata di Serie A. I nerazzurri interrompono così la striscia negativa. E' degli ospiti la prima palla gol dell'incontro con Milinkovic-Savic, il cui tiro dai 25 metri al 20' costringe Handanovic alla deviazione in corner. Al 30' Inter vicinissima al vantaggio con Perisic, Strakosha devia il pallone sopra la traversa. Al 47' calcio d'angolo battuto da Luis Alberto, Borja Valero colpisce di testa e per poco non beffa Handanovic mandando il pallone sulla parte superiore della traversa. Al 60' l'arbitro Rocchi prima concede e poi revoca con l'ausilio della Var un calcio di rigore alla Lazio; su cross di Immobile Skriniar aveva sì toccato la palla in area con un braccio ma dopo che aveva sbattuto su una gamba. Occasionissima Lazio all'80' con Felipe Anderson, entrato nella ripresa, che manda fuori da ottima posizione su passaggio di Immobile. L'Inter consolida il terzo posto e sale a 41 punti, Lazio quinta a quota 37.