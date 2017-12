Verona: Pecchia, una gara coraggiosa

ROMA, 30 DIC - "Sono orgoglioso della mia squadra perché abbiamo affrontato la gara con coraggio nonostante l'avversario. Nel momento in cui si poteva pensare che potessimo fare qualcosa in più è venuta fuori la qualità della Juventus. Dovevamo essere più concreti in certe situazioni perché potevamo fare male a una grande squadra che ha affrontato questa sfida con il piglio di un piccola squadra, nonostante i campioni che ha". Così l'allenatore del Verona, Fabio Pecchia. "Molti giovani stanno crescendo ma dobbiamo raccogliere punti. A parte a Udine siamo sempre rimasti in gara in tutte le partite ma ora nel girone di ritorno dobbiamo prenderci più punti possibili". "Caceres è un giocatore che ha qualità ed esperienza e riesce sempre a trovare il varco giusto. E' importante per noi, ci sta dando una grande mano, peccato che alla fine ha avuto un problema fisico e ho dovuto toglierlo. A gennaio andrà alla Lazio? Non lo so, ora avremo la gara col Napoli poi vedremo".