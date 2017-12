Real punta Hazard e altri 4 'galacticos'

ROMA, 31 DIC - Kane, Hazard, Mbappè, Lewandowski, Icardi: da questa cinquina uscirà il nuovo 'galacticos' del Real Madrid. Lo scrive oggi lo spagnolo 'AS' che analizza il futuro mercato dei campioni d'Europa e del mondo. Su tutti, il talento belga del Chelsea che, non è un mistero, è al primo posto nel taccuino di Florentino Perez e il cui interesse è stato più volte ricambiato a parole dal n.10 dei Blues. Gli altri quattro nomi sono invece in pole per sostituire il 30enne Karim Benzema, in pochino appannato negli ultimi tempi, senza considerare che Cristiano Ronaldo a febbraio avrà 33 anni. Kane, miglior marcatore del mondo nell'anno solare con 56 reti, ha 24 anni e un fiuto del gol come pochi, anche se ieri l'allenatore del Tottenham, Mauricio Pochettino, ha chiuso la porta all'eventuale uscita del suo attaccante: "Penso che Harry sia un valore inestimabile e lo vogliamo qui. Per lui è impossibile fare un prezzo, è fuori dal mercato".