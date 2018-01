Real prepara offerta 135 mln per Hazard

ROMA, 1 GEN - Centotrentacinque milioni di euro per strappare Edin Hazard al Chelsea: e' l'offerta che il Real Madrid sta mettendo a punto, secondo il 'Sun', dopo che il padre dell'attaccante belga nei giorni scorsi era uscito allo scoperto sulle intenzioni del figlio. "Vuole il Real", aveva detto Hazard senior. Ora il club madrileno avrebbe avuto l'ok da Zidane, che considera il belga adatto a gioco e livello delle merengues, così alla riapertura del mercato di gennaio dovrebbe partire l'offerta, come da ampi echi sui media spagnoli. Hazard ha un contratto fino al 2020 con il Chelsea, col quale da mesi sono ferme le trattative per un rinnovo che ne farebbe il giocatore piu' pagato della Premier.