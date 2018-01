Liga: Samperio al Las Palmas

ROMA, 1 GEN - E' del fanalino di coda della Liga, il Las Palmas, il primo 'colpo' del calciomercato invernale in Spagna, apertosi oggi. Il club ha annunciato l'ingaggio dell'attaccante spagnolo 24 enne Jairo Samperio, proveniente dal Magonza, con un contratto fino al prossimo giugno. Ex nazionale under 21, Samperio nel 2013 vince con il Siviglia l'Europa League. Il Las Palmas divide l'ultimo posto in campionato con il Malaga con tre vittorie e due pareggi su 17 incontri fin qui disputati. Il nuovo rinforzo dovrebbe esordire sabato con l'Eibar alla ripresa del campionato dopo la sosta natalizia.