Guardian,Mata giocatore 2017 per impegno

ROMA, 1 GEN - Lo spagnolo Juan Mata è stato nominato "calciatore dell'anno" dal quotidiano inglese 'The Guardian' e succede in questo speciale riconoscimento, nato un anno fa, all'italiano Fabio Pisacane. Le doti calcistiche c'entrano però relativamente, in quanto così come il giocatore del Cagliari - scelto come esempio di tenacia per aver superato grosse difficoltà fisiche e ambientali per imporsi - Mata è stato preferito per il suo impegno nei confronti dei più sfortunati. Il giocatore del Manchester United è infatti tra i promotori dell'iniziativa "Common Goal", che invita i professionisti del calcio a donare l'1% dei loro introiti a progetti di solidarietà.