Allegri, non sottovaluto il Torino

TORINO, 2 GEN - "Assolutamente non sottovaluto il Torino che, indipendentemente dalle assenze, ha grande voglia di rivalsa. E il derby è sempre una gara particolare, dovremo giocare una gran partita dal punto di vista tecnico, fisico e mentale, senza ripetere Verona, dove ci è andata bene, ma non siamo stati bravi". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri alla vigilia della stracittadina torinese dell'Allianz Stadium, valida per i quarti di Coppa Italia. "Giocheranno Dybala e uno tra Douglas Costa e Bernardeschi, a riposo Mandzukic o Higuain", ha aggiunto il tecnico bianconero.